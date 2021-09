„FDP und Grüne haben vermittelt, dass sie für Aufbruch stehen“

Werden also immer mehr Menschen Kleinstparteien wählen?

Das kann man so nicht sagen. Die sogenannte Rational Choice Theorie besagt, dass viele in jungen Jahren Kleinstparteien wählen, das aber ändern, wenn sie von ihrem Kreuz auch wirklich was haben wollen, also eine Repräsentanz im Parlament. Dann entscheidet man sich oft für eine Partei, die eine Chance hat, in den Bundestag einzuziehen und dennoch nah an den eigenen Inhalten ist.