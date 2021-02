Freiwillige dokumentieren Polizeieinsätze gegen Geflüchtete in Calais

Wie viele Flüchtlingscamps es aktuell in Calais gibt, weiß niemand genau, aber der Räumungskonvoi fährt alle zwei Tage sieben davon an: sechs nahe dem Zubringer zur Fähre, eines in der Nähe des Eurotunnel-Terminals. In manchen leben 200, in anderen nur 25 Menschen, in Zelten und unter Plastikplanen, die zwischen Bäumen hängen. Die Camps sind meist nach etwas benannt, das in der Nähe ist: „Stadium“, „Old Lidl“, „Hospital“. Nach jeder Räumung tauchen sie an denselben Stellen wieder auf, als würden alle Beteiligten in einer Zeitschleife festhängen.