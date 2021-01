Der neue Mann an der Spitze der CDU wird seinen Politikstil ändern müssen

Sie sind weiß, männlich, katholisch, älter als 50 und geboren in NRW: Friedrich Merz, Norbert Röttgen und Armin Laschet. Einer von ihnen wird am Samstag zum CDU-Parteivorsitzenden gewählt werden und sich danach wohl bemühen, auch Kanzlerkandidat zu werden. Dass erstmals seit 20 Jahren wieder ein Mann an der Spitze der CDU stehen wird, gilt als gesetzt. Tatsache ist aber auch: Dieser Mann wird nicht so agieren können, wie er es sich wünschen würde – zumindest dann nicht, wenn seine Partei weiterhin auch bei den jungen Wähler*innen erfolgreich bleiben will. Um seine Partei zukunftsfähig zu machen, wird der neue CDU-Vorsitzende seinen Politikstil ändern und Themen auf seine Agenda setzen müssen, denen er gerade noch keine Priorität einräumt. Eine Partei, die Volkspartei sein will, muss sich auf das einlassen, was die Gesellschaft bewegt – sonst verspielt sie diesen Status. Auch konservative Politiker der älteren Schule können sich heute nicht mehr den veränderten politischen Spielregeln des Internet-Zeitalters, einer politisierten und umweltbewussten Jugend und einem selbstbewussten Feminismus entziehen.