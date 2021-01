Was sich Konservative vom neuen CDU-Vorsitzenden wünschen

Lydia, gerade gegen deinen Favoriten Merz gibt es immer wieder den Vorwurf, er sei sexistisch und frauenfeindlich. Die Frauen-Union hat sich gegen ihn als Vorsitzenden ausgesprochen. Was sagst du dazu?

Lydia: Die Vorurteile höre ich oft, zum Beispiel das Thema „Vergewaltigung in der Ehe“, also dass Merz wollte, dass das kein Straftatbestand wird. So einfach ist es aber nicht: Die Konservativen wollten damals, dass in den Gesetzesentwurf auch die „Widerspruchsklausel“ geschrieben wird, also dass Opfer ein Strafverfahren gegen den mit ihnen verheirateten Täter stoppen können. Die Klausel war aber 1997 nicht in dem Gesetzesentwurf enthalten, und für diese hatte sich Friedrich Merz ausgesprochen.