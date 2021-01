Geflüchtete haben Angst um ihr Restaurant in Chemnitz

Zwei Monate später, an einem Dienstag Ende November, sitzt die Besitzerin an einem Zweiertisch im „Schmetterling“ und schiebt gedankenverloren die Tasse Tee hin und her, die vor ihr steht. Wir nennen sie Taraneh, ihren echten Namen will sie hier nicht lesen. Draußen ist es schon dunkel, aber das Restaurant ist leer, für Dinnergäste ist es noch zu früh. Taraneh ist eine zierliche, sehr schöne Frau, die Wimpern sind sorgfältig verlängert, die Füße stecken in makellos weißen Sneakers. Sie wirkt abgeklärt und schüchtern zugleich, wie jemand, der zu viel erlebt hat, um nach außen überhaupt noch Wut oder Trauer zu zeigen. „Das Restaurant war der Anfang von einem neuen Leben“, sagt sie. „Aber inzwischen fragen wir uns, ob das eine falsche Entscheidung war. Ob wir naiv waren, gerade hier neu anzufangen. Vielleicht war diese Stadt ein Fehler.“