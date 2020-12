Wenn in der Heimat Rechtsextremismus geduldet wird

Viele meiner damaligen Schulfreund*innen blieben jedoch in der Gemeinde wohnen, pendelten entweder täglich zwischen Ausbildungsplatz, Universität und dem Elternhaus oder fuhren jedes Wochenende zurück nach Hause. Kathi** (Name geändert) ist eine dieser Schulfreund*innen, sie ist politisch ähnlich eingestellt wie ich. Im Gegensatz zu mir musste sie sich zwangsläufig weiterhin mit der politischen Situation in unserer Heimat auseinandersetzen. So richtig kann ich das bis heute nicht verstehen. Deshalb rufe ich sie an.