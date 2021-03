Mich erinnern diese Szenen besonders an meine zwei Auslandssemester in Norditalien. Diese Zeit war mein Moment der Selbstermächtigung. In Italien besuchen behinderte und nichtbehinderte Kinder schon seit den 70er Jahren gemeinsam den Schulunterricht. Daher sind junge Menschen in Italien den Umgang mit behinderten Menschen mehr gewöhnt als in Deutschland, wo immer noch diskutiert wird, ob es überhaupt für alle Schüler*innen mit Behinderung möglich ist, eine Regelschule zu besuchen. Während meiner Zeit dort erlebte ich zum ersten Mal in meinem Leben, was es bedeutet, ganz selbstverständlich jeden Raum in der Universität betreten zu können und im Stadtbild nicht aufzufallen, weil ich nicht die Einzige mit einer sichtbaren Behinderung war. Ich reiste durch das halbe Land. Auf Partys tanzten Männer zum ersten Mal mit mir. Umso deprimierender war meine Rückkehr in die deutsche Realität, wie es auch Lebrecht im Film über seine Zeit nach dem Camp beschreibt. Erst in den sozialen Netzwerken fand ich Gleichgesinnte und schloss mich aktiv der Behindertenrechtsbewegung an. Hätte es in meiner Jugend ein Camp Jened gegeben, hätte das einige Entwicklungsschritte in meinem Empowerment sicher beschleunigt. Jugendaustausche waren für mich als Teenagerin aber nicht möglich, da niemand an Barrierefreiheit dachte oder mich erst gar nicht mitnehmen wollte. Daran ändert sich erst jetzt langsam etwas.