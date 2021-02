So gehst du besser auf Menschen mit Körperbehinderung zu

Vielleicht schockieren dich auch einige Situationen, die im Leben von Rebecca und mir alltäglich sind. Am Ende unseres Gesprächs stellten Rebecca und ich nämlich beide fest, dass unsere Eltern und Freund*innen sich an viele Diskriminierungen uns gegenüber noch nach Jahre später erinnern – wir selbst aber nicht. Ich schätze das ist unsere Bewältigungsstrategie. Ich denke gar nicht mehr über jede diskriminierende Alltagssituation nach. Es sind einfach zu viele. Umso wichtiger: Versetze dich in unsere Situation hinein und denk mehr darüber nach, was dein Verhalten in mir auslöst. Mit etwas mehr Sensibilität machst du mein Leben und auch deines damit deutlich einfacher.