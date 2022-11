„Erdoğan ist wie eine gute Freundin – wir vertrauen ihm blind“

Yavuz Köse:

Die Rede des türkischen Außenministers war nicht nur klar AKP-Propaganda und damit Wahlkampf (was nach türkischem Recht eindeutig verboten ist; erst recht in Auslandsvertretungen), sondern auch eine grobe Hetze und Stimmungsmache gegen Deutschland. Sie reiht sich ein in die von AKP-Vertretern häufig gepflegte Rhetorik von äußeren Feinden – vorzugsweise Europa/Deutschland –, die ein Erstarken der Türkei verhindern wollten und auf all die Errungenschaften der AKP (den dritten Flughafen in Istanbul und diverse andere Großbauprojekte) „neidisch“ seien.

Mein Eindruck ist, dass die Befürworter des Verfassungsreferendums nicht so recht wissen, wofür sie eigentlich sind. Dies liegt sehr wahrscheinlich daran, dass der betriebene Wahlkampf nicht sachorientiert, sondern auf die Person des Staatspräsidenten zugeschnitten ist. In der Türkei sind es in der Regel nur die Gegner des Referendums, die in ihren Kampagnen über die Konsequenzen des geplanten Systemwechsels informieren. Die AKP-affine deutsch-türkische Community scheint sich mit einem einfachen Personenkult um Erdoğan, der aus einfachen Verhältnissen stammt, Muslim ist und sich in gewisser Weise gegen das kemalistische Establishment stellt, zufrieden zu geben.

Betrüblich ist überdies, dass grundlegende Kenntnisse, was Journalismus, Pressefreiheit oder Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind, zu fehlen scheinen. Im Fall Deniz Yücel etwa herrscht völlige Unkenntnis der Faktenlage und man scheint die diesbezüglich fragwürdigen Aussagen der AKP-Offiziellen unhinterfragt zu übernehmen.

Es ist richtig, dass es in Deutschland immer wieder mal Veranstaltungen gibt, auf denen Symbole der PKK gezeigt werden. Viele davon sind nach geltendem Recht verboten. Medienberichten und den Aussagen etwa des deutschen Innenministers zufolge wird bei Anzeige gegen derlei Auftritte auch strafrechtlich vorgegangen. Andererseits darf nicht vergessen werden, dass es die AKP war, die mit Abdullah Öcalan und der PKK Verhandlungen zur Beilegung des bewaffneten Kurdenkonflikts aufgenommen hatte. Es war aber auch die AKP, die diesen Prozess beendet und auf Eskalation gesetzt hat.