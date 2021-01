Dieser Mann stiehlt den Kandidaten beim CDU-Parteitag die Show

„Herr Adams, ihr Mikro könnte vielleicht aus sein?“ Auch nach mehreren Versuchen kann Herr Adams, der per Videocall zugeschaltet ist, seine Fragen an die CDU-Kandidaten nicht loswerden. Schuld daran ist – wie so oft in Online-Konferenzen – die Technik. Selbst beim zweiten Anlauf, Herr Adams zu Wort kommen zu lassen, ist ein „Hallo?“ alles was man von ihm hört.