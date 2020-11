Als Sie mit Ihrem Filmprojekt begannen, stand die Bewegung noch ganz am Anfang. Was hat Sie zu dem Thema gebracht?

Ich hatte damals natürlich von Greta gehört, aber das war weit weg. Dann erfuhr ich, dass in Berlin, 300 Meter entfernt von meinem Zuhause, freitags junge Menschen auf die Straße gehen. Das ist in Deutschland erstmal unglaublich. In einem Land, in dem alles ordentlich und nach festen Regeln verläuft, kommen Jugendliche auf einmal auf die Idee, nicht in die Schule zu gehen, die erlauben sich das. Das alleine war für mich schon neu und beeindruckend. Mich hat es interessiert, wer das ist und was sie antreibt. Ich habe gespürt: Egal wie sich diese Bewegung entwickelt, diese Ernsthaftigkeit möchte ich bewahren. Ich möchte sehen, was die Jugendlichen bewegen können und wie sie das vielleicht auch selbst verändert.