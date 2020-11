„Wenn wir uns als Krone der Schöpfung sehen, werden wir den Kürzeren ziehen“

Sie sagten kürzlich, viele Ihrer Expeditionen seien rückblickend egoistisch und Familie und Freunden gegenüber kaum zu rechtfertigen gewesen. Bereuen Sie heute, dass Sie es trotzdem gemacht haben?

Bereuen ist der falsche Ausdruck. Es kann einem niemand verbieten, so etwas zu versuchen. Die Kunst ist es, alle Risiken auszuschalten – aber die Natur ist uns so weit überlegen, dass wir uns nur mit Versuch und Irrtum an die Grenze des Machbaren herantasten können. Ich habe ein paar Sachen gemacht, die damals über die Grenze des Möglichen gingen. Dabei sind Unfälle passiert, mein Bruder Günther ist etwa am Nanga Parbat ums Leben gekommen. Wir waren jung, wir waren ehrgeizig, wir hatten die höchste Wand der Welt unter unseren Füßen und wir haben geglaubt, es geht gerade noch. Doch dann mussten wir runter, um Günther aus Gefahren zu retten, die zuletzt nicht überlebbar waren. Mein Bruder und ich haben am Nanga Parbat Fehler gemacht, weil wir nicht rechtzeitig abgebrochen haben. Ich habe mit viel Glück überlebt. Da ist keine Frage der Schuld, da gibt es kein Richtig oder Falsch, es geht um Tatsachen. Aber auch dazu bleibt eine interessante Erfahrung: zu sehen, was Aussenstehende alles dazu erfinden, wenn sie sich so etwas nicht vorstellen können.