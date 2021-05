Braucht die EU neue Grundrechte für Klimaschutz und Digitales?

Denn bei aller Meta-Debatte um die Grundrechte landet man am Ende wieder in der Realität, in der die EU viele Probleme hat: In einigen Mitgliedstaaten, etwa in Polen und Ungarn, höhlen die Regierungen den Rechtsstaat aus. An den Außengrenzen sterben Menschen, weil es seit Jahren keine Lösung für ein neues europäisches Asylsystem gibt. Und auch die Klimakatastrophe stellt die Union vor eine riesige Herausforderung. Die EU braucht also Reformen, neue Ideen und Gesetze, mehr Schwung und Zusammenhalt und lebendige Debatten. Neue Grundrechte braucht sie nicht unbedingt. Aber sie zu fordern, gibt all den anderen Notwendigkeiten vielleicht ein bisschen Auftrieb.