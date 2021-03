„Unsere Liebe zur Umwelt hat die Angst besiegt“

Für den 19. März rufen „Fridays for Future“ und weitere Klimaschutzbündnisse zum nächsten weltweiten Klimastreik unter dem Motto #NoMoreEmptyPromises (in Deutschland: #AlleFür1Komma5) auf. Vor zwei Jahren haben wir kurz vor dem weltweiten Streik am 24. Mai 2019 mit Klimaaktivist*innen gesprochen, die in Ländern leben, die schon heute stark vom Klimawandel betroffen sind. Jetzt haben wir auf den Philippinen, in Costa Rica, in Ghana und Indien nachgefragt: Wie hat sich die Bewegung entwickelt? Was hat sie erreicht? Wie hat sich die Pandemie auf ihre Arbeit ausgewirkt? Dabei fiel auf: Die Teilnehmer*innenzahl ist überall gewachsen – in vielen Ländern und Regionen kommt es aber auch immer häufiger zu politischen Repressionen gegen Klimaaktivist*innen.