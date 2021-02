Äthiopier*innen erzählen von ihrer Flucht vor dem Bürgerkrieg

Während der heftigen Gefechte habe sich die Familie zwei Tage lang im nahegelegenen Wald versteckt, erzählt Hailenariam. Der Wald schien vielen sicherer als die Stadt, die unter Beschuss stand. Am 12. November sei das Paar aufgebrochen, mit dem Allernötigsten im Gepäck und dem Allerwichtigsten, den Kindern, auf dem Arm. „Auf der Straße lagen Leichen“, sagt Hailenariam. Zu Fuß und per Bus erreichten sie das UNHCR-Aufnahmezentrum in der sudanesische Grenzstadt Hamdayet. Drei Wochen später wurden sie in das Um-Rakuba-Flüchtlingslager gebracht. Was in der Zwischenzeit auf dem Weg passierte, erzählt Hailenariam nicht.