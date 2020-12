Warum dürfen Frauen keine Eizellen spenden?

Dieser Meinung war auch Anna*, als sie auf der Suche nach den guten Gründen in etlichen Ministerien anrief. „Ich wollte verstehen, warum ich keine Eizellspende empfangen darf“, sagt die 30-jährige Medizinstudentin. Überzeugende Antworten bekam sie keine. Ein Kind schließlich trotzdem. Von ihrer Frauenärztin bekam sie den Tipp, dass ein Kinderwunschzentrum in Spanien eine passende Spenderin für sie habe. Es dauerte nicht lange, bis Anna daraufhin mit ihrem Mann nach Alicante flog. Auf ihrem Instagram-Account @derlangewegzumgluck hat sie alles dokumentiert, vom Foto der befruchteten Eizelle bis zur Geburt ihrer Tochter. So möchte sie andere Frauen auf ihrem Weg unterstützen und ermutigen. Über den Eingriff sagt sie: „Ein intimer Moment, der so gar nichts Intimes mehr hatte.“ Auf einer Leinwand konnte sie sehen, wie der Arzt die Eizelle in ihre Gebärmutter einsetzte. Ihr erster Gedanke: „Jetzt bin ich schwanger. Nur wie lange?“