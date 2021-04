Corona versaut mir meinen Kinderwunsch

Die Pandemie ist nicht der Normalzustand, schon klar. Normalerweise gibt es Kitas, Schulen, Großeltern, Tanten und Onkel, Spielkamerad*innen und so weiter – man muss die Last nicht immer so alleine tragen. Und doch zeigt sich: Wenn es hart auf hart kommt, muss man bereit sein, für die Brut alles stehen zu lassen – und gleichzeitig alles am Laufen zu halten. Wochenlang – ohne nennenswerte staatliche Unterstützung. Da verlassen sich die Landesregierungen nämlich entspannt darauf, dass Eltern unter allen Umständen versuchen werden, ihren Kindern den Lockdown so angenehm wie möglich zu gestalten, ohne Rücksicht auf eigene Verluste. Die eigene psychische und körperliche Gesundheit – egal. Die eigene berufliche Perspektive – egal. Worauf man selber gerade Lust hätte – egal. Wenn Klein-Lotta langweilig ist, muss Klein-Lotta bespaßt und umsorgt werden.