Drei Generationen über Ostdeutschland

Indira: Auf Dienstreisen hatte ich direkt viel Kontakt mit Westdeutschen. Es kam mir oft so vor, als wären Ostdeutsche in meiner Generation authentischer. Wenn wir etwas nicht wissen, dann tun wir nicht so als ob. Diese Erfahrung habe ich mit Westdeutschen damals nicht gemacht. Ich will aber auch nicht in Stereotypen denken. Das ist nur etwas, was ich bemerkt habe.