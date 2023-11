Junger Protest ist weiblich

Die Klimaproteste „FridaysforFuture“ sind eine weltweite Bewegung geworden, in den meisten Fällen stehen junge Frauen an ihrer Spitze: Greta Thunberg in Schweden, Luisa Neubauer in Deutschland, Anuna De Wever in Belgien. Und in Großbritannien Anna Taylor: Sie ist 17 Jahre alt, organisiert die Proteste in Großbritannien und engagiert sich schon seit Jahren. Bevor die Bewegung gestartet ist, hat sie geglaubt, sie wäre alleine, aber jetzt opfert sie ihre Freizeit für diesen full-time job. Sie hat sogar das UK Students Climate Network gemeinsam mit einer Freundin gegründet und ist von dort aus mit den anderen Gruppen auf der Welt vernetzt.

Auch die 10-jährige Lilly Platt aus den Niederlanden war schon vor FridaysforFuture aktiv. Sie hat 2015 Lilly’s Plastic Pickup gestartet und wöchentlich Plastikmüll aufgesammelt, meistens mit ihrem Opa. Sie ist außerdem Youth Ambassador der Plastic Pollution Coalition, einer globalen Organisation, die sich für eine plastikfreie Welt einsetzt. Seit über 20 Wochen ist sie jetzt schon im Schulstreik, weil sie glaubt: „Jeder kann eine Stimme sein.“

Sie sind weiblich, haben für etwas gekämpft und viel Aufmerksamkeit und Hass abbekommen