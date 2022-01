„Wenn man der AfD beitritt, ist man extrem schnell in einer Filterblase“

In eurem Buch betont ihr immer wieder, dass ihr nicht Teil des Höcke-Flügels wart, sondern zu den „Moderaten“ gehört habt. Wie kann man in einer Partei moderat sein, in der mit NS-Vokabular um sich geworfen wird?

Da gibt es schon Unterschiede. Ich finde zum Beispiel, man kann durchaus von einem konservativen Standpunkt aus den Islam kritisieren – aber der Flügel ist pauschal gegen Muslime, gegen Ausländer. Der Flügel will eine komplette Absage an außereuropäische Migration. Außer man bringt Millionenbeträge ins Land. Ich war dafür, sich am kanadischen Einwanderungs-Modell zu orientieren, verbunden mit der Green Card-Lotterie der USA. Ich habe mich gegen Rassismus und Homophobie ausgesprochen. In Münster ging das noch, aber auf Parteitagen wurde ich von Anhängern des Höcke-Flügels niedergebrüllt als „Merkel-Hure“, „Flüchtlings-Lobbyist“, „liberales Schwein“. Davon habe ich mich dann schon einschüchtern lassen. Aber auch mein Tonfall wurde rauer: „Masseneinwanderung“, „Flüchtlingswelle“, „Willkommenskanzlerin Merkel“. Dafür hat man dann Applaus bekommen.