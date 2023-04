Der einsame kurdische Kampf

Viele Menschen aus der kurdischen Diaspora fühlten sich aufgrund solcher Vorfälle bei den Iran-Demos nicht gesehen und gingen deshalb nicht mehr hin, berichtet Schilan. Auf ihrem Instagram-Kanal spricht sie gar von einer „Zensur der kurdischen Identität“ in der medialen Darstellung. Beispielsweise würde Jina Amini in vielen Medien und auf Protestveranstaltungen nur bei ihrem persischen Zwangsnamen Mahsa genannt. Der kurdische Name Jina, den sie in Iran nicht offiziell tragen durfte, würde dabei wider besseres Wissen ignoriert. So wie bei der kürzlich veröffentlichten „Mahsa-Charter“ der „Alliance for Democracy and Freedom in Iran (ADFI)“, zu der bekannte Gesichter der internationalen Protestbewegung zählen wie die iranisch-amerikanische Journalistin Masih Alinejad.