„Ich kann die Pistole benutzen und ich bin bereit dazu“

Wenn man an die USA und an Waffen denkt, dann denkt man vielleicht an einen Mann mit Bierbauch unterm Stars-and-Stripes-Feinripp, Cowboyhut, einer Flasche Bourbon in der einen Hand und abgesägter Shotgun in der anderen. Aber man denkt ganz sicher nicht an Elysha, Joshua und Jas. Sie alle haben bei der Präsidentschaftswahl den Demokraten Joe Biden gewählt, sie alle sprechen wie ruhige, reflektierte Menschen, sie alle hatten nie in ihrem Leben vor, eine Waffe zu besitzen. Und sie alle haben sich innerhalb des vergangenen Monats eine gekauft.