So wird die Bundestagswahl so spannend wie die US-Wahl

Trump gegen Biden. Rot gegen Blau. Empathieloser Power-Kapitalismus gegen liberalen Pseudo-Sozialismus. Jingles, Wahlbetrug, FBI-Ermittlungen, Breaking News im Minutentakt, Beleidigungen, bewaffnete Demonstrant*innen und mit QAnon eine immer stärker werdende Verschwörungstheorie-Gruppierung, die die Welt von Grund auf verändern will. Politik in den USA erinnert in letzter Zeit eher an DIE neue HBO-Serie als an schnöde Staatsführung. Millionen von Menschen sitzen seit Tagen gebannt vor dem Fernseher, bing-watchen das Staffelfinale mit dem Titel „US-Präsidentschaftswahl“, das – wie es bei erfolgreichen Serien so Usus ist – natürlich Überlänge hat. Nicht nur in den USA, sondern auch bei uns, in Deutschland. Twitter, Zeitungen, Wissenschaftler*innen und Wähler*innen, alle ergötzen sich an diesem Spektakel mit einer Mischung aus Hoffnung, Abscheu und Sensationsgier.