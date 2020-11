Warum vertrauen immer noch so viele Menschen auf Trump?

Auch Tage nach der US-Wahlnacht steht noch nicht fest, ob Joe Biden oder Donald Trump der nächste US-Präsident wird. In einigen Swing-States werden noch immer Stimmen ausgezählt. Donald Trump liegt gerade (Stand 6. November, 11.25 Uhr) zwar hinten, aber eben nur knapp. Viele Deutsche wundert das: Was schätzen viele US-Amerikaner:innen so an ihrem Präsidenten? Warum wählten ihn auch viele Migrant:innen, obwohl er rassistisch ist? Wieso vertrauen ihm seine Anhänger:innen, obwohl Trumps Aussagen oft nachweislich falsch sind? Darüber spricht der politische Psychologe Joris Lammers im Telefoninterview.