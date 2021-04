„Wir haben das Kanzleramt nicht gepachtet“

„Ich kann schwer sagen, ob Söder oder Laschet mein Favorit ist. Söder tritt sehr dominant auf – was man durchaus positiv sehen kann. Gerade in der aktuellen Corona-Situation ist das eine gute Eigenschaft, aber auch bei Treffen mit Regierungschefs anderer Länder. Armin Laschets Kompetenz liegt eher darin, Meinungen zusammenzubringen und zu versöhnen. In der Union gibt es sehr linke und sehr konservative, wirtschaftszentrierte Ansichten. Laschet könnte das gut vereinen. Dafür haut er selten auf den Tisch. Es stellt sich also die Frage, was in der Bevölkerung besser ankommt und was in der Weltpolitik die wichtigere Eigenschaft ist.