Junge Menschen wählen besonders häufig kleine Parteien

„Sonstige“ – immerhin 13 Prozent der unter 30-jährigen Wähler*innen haben bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg Parteien gewählt, die sich hinter diesem Begriff verstecken. In Rheinland-Pfalz waren es zehn Prozent der 18- bis 29-Jährigen. Das ist auffällig viel. In „Sonstige“ fallen Parteien, die zwar wegen der Fünf-Prozent-Hürde quasi keine Chance auf einen Einzug in die Parlamente haben, aber trotzdem auf den Wahlzetteln stehen. Das waren bei den Wahlen am vergangenen Sonntag zum Beispiel die „Klimaliste“ , „Die Partei“ und „Volt“. In den anderen Altersgruppen wählen deutlich weniger Menschen diese kleinen Parteien. Wieso ist das so? Und: Lässt sich daraus ein Trend für das Wahlverhalten der kommenden Jahre und Jahrzehnte ableiten?