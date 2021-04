„Unsere nächste Kanzlerin heißt also Annalena“

Armin Laschet oder Markus Söder: Welcher der beiden Ministerpräsidenten soll die CDU/CSU in den kommenden Monaten als Kanzlerkandidat in den Bundestagswahlkampf führen? Viel wurde spekuliert, oft wurde der CSU-Politiker und bayerische Ministerpräsident Markus Söder gefragt, ob er denn wolle. Söder antwortete – in den verschiedensten Varianten – nichts Konkretes. Bis zum vergangenen Sonntagabend: Da sagte er, er wolle. Und Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, machte wenige Stunden später in einem Interview noch einmal deutlich: Er will auch. Eine Entscheidung müsse bald her.