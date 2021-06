So haben junge Menschen in Sachsen-Anhalt gewählt

Die AfD war zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am Sonntag mit dem Ziel angetreten, zum ersten Mal in einem Bundesland die meisten Stimmen zu bekommen. Einige Umfragen hatten im Vorfeld der Wahl ein solches Szenario plausibel erscheinen lassen. An diesem Vorhaben scheiterte die rechte Partei deutlich – die CDU holte mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Reiner Haseloff 37,1 Prozent, die AfD verlor im Vergleich zur vergangenen Landtagswahl sogar 3,5 Prozentpunkte und wurde von 20,8 Prozent der Wahlberechtigten gewählt. Hätten nur Menschen unter 30 Jahren gewählt, wäre die Partei allerdings die stärkste Kraft im Landtag geworden. Und das, obwohl Anfang des Jahres bekannt geworden war, dass der AfD-Landesverband in Sachsen-Anhalt aufgrund rechtsextremer Tendenzen seit längerem vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Wir haben uns angeschaut, wie die jungen Menschen in Sachsen-Anhalt insgesamt abgestimmt haben.