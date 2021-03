So haben junge Wähler*innen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz abgestimmt

Am Sonntag ist in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz gewählt worden. Dabei gab es zwei ziemlich klare Wahlsieger*innen: In Baden-Württemberg wurde Winfried Kretschmann von den Grünen als Ministerpräsident bestätigt. Die Grünen schaffen dabei mit einem vorläufigem Ergebnis von 32,6 Prozent wahrscheinlich ihr bislang bestes Resultat bei einer Landtagswahl. Und auch Malu Dreyer von der SPD wird mit vorläufigen 35,7 Prozent der Stimmen für ihre Partei weiterhin Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz bleiben. Großer Verlierer der Wahlen ist die CDU, die in beiden Bundesländern schlecht abschneidet. Wir haben uns angeschaut, wie junger Wähler*innen in den Bundesländern abgestimmt haben.