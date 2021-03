„Ich fühle mich sehr allein gelassen“

Rein rational betrachtet sollten die Unis noch mindestens ein Jahr geschlossen bleiben. Man trifft so viele Menschen an einem einzigen Vorlesungstag: In den Sälen sind es insgesamt 500 bis 800 Leute. Um dort überhaupt hinzukommen, müsste ich in überfüllte Bahnen steigen. Deswegen müssen die Unis zu bleiben. Das sind viel zu viele Kontakte, besonders angesichts der Mutationen. Dass Schulen und Kitas hingegen eine viel höhere Priorität für die Politik haben, verstehe ich absolut. Ich habe selber eine elfjährige Schwester, die von morgens bis abends nur vor ihrem Tablet sitzt. Die ist total unterfordert und muss gleichzeitig alles selbst erlernen. Das ist im Studium anders. Als Studierende müssen wir selbstständig arbeiten können, was durch unsere Lernplattform sowieso super klappt. Ob die Unis dann wieder öffnen, macht nicht so viel Unterschied. Die Prioritäten liegen da schon richtig.