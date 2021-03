Die Das-geht-doch-besser-Partei

An der Spitze der FDP steht noch immer Christian Lindner, der vielen zu eitel ist und mit seinem Altherrenwitz gegenüber Linda Teuteberg die Partei kurzzeitig wieder in die 60er Jahre zurück beförderte. Aber in der zweiten Reihe tut sich was. Da sind Ria Schröder und Johannes Vogel, die nicht mehr nur nach „Mehr netto vom brutto“ rufen, sondern auch bei Fridays for Future mitlaufen und damit am Zeitgeist kleben. Und da ist Alena Trauschel, die noch Studentin ist und jetzt für die FDP in den Landtag von Rheinland-Pfalz einziehen wird. Sie ist erst 21 Jahre alt.