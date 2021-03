Die vielen jungen Stimmen für die Liberalen sind kurzsichtig

Dazu kommt, dass die junge Generation heute mit ganz anderen Voraussetzungen ins Arbeitsleben startet als noch ihre Eltern und Großeltern – mit schlechteren. Auch in einer Akademikerfamilie aufzuwachsen, zu studieren und fleißig zu arbeiten ist keine Garantie mehr für ein sorgenfreies Leben – auf jeden Fall nicht für eines im Eigenheim und mit einer Rente, die einen mit den vielen Überstunden versöhnt. Dazu kommt, dass die Bildungschancen in Deutschland nach wie vor davon abhängen, ob man in eine arme oder in eine wohlhabende Familie geboren wurde. Und dass die Pandemie die soziale Ungleichheit verschärft, geht alle etwas an: Denn eine finanziell gespaltene Gesellschaft polarisiert sich auch eher und vergrößert die Gruppe derer, die lieber an Verschwörungsmythen als an die Demokratie glauben.