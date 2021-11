„Vor dem Einschlafen frage ich mich, welche meiner Patienten noch leben“

Im Sommer wurde es immer schwerer, an Benzin zu kommen. Viele Tankstellen verkauften kein Benzin mehr und die, die noch geöffnet hatten, haben die Autos nicht mehr vollgetankt. Gleichzeitig führte die Verknappung dazu, dass immer mehr Menschen tanken wollten – aus Angst davor, dass die Situation noch schlimmer wird und weil die Regierung ankündigte, die Subventionen auf Sprit schrittweise aufzuheben. Das Benzin wurde also immer teurer. Zwischen Juli und Oktober hat sich der Preis etwa vervierfacht. Kilometerlange Schlangen vor Tankstellen wurden zur Normalität. Am Anfang war es eine Frage der Geduld: Menschen stellten sich schon früh morgens in die Schlagen, verbrachten ihre Samstage dort, bis sie nach vier oder fünf Stunden ein paar Liter Benzin bekamen. Mitte August spitzte sich die Situation allerdings so sehr zu, dass auch langes Warten keine Garantie mehr auf Benzin war. Ich erinnere mich noch genau an ein Wochenende Mitte August. Ich stand den ganzen Tag lang in einer Schlange und noch ehe ich an der Reihe war, schloss die Tankstelle, weil das Benzin aus war. Am nächsten Tag versuchte ich es bei einer anderen Tankstelle. Das gleiche passierte und auch am Tag darauf wiederholte sich die Situation. In dem Moment wusste ich: Es reicht!