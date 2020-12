„Viele Männer im Libanon erwarten von ihrer Frau, dass sie Jungfrau ist“

Als ich drei Jahre später einen Bekannten von Milena küsste, hatte ich dasselbe komische Gefühl. Und das, obwohl ich verliebt in ihn war. Eine Woche später habe ich mit ihm geschlafen. Am nächsten Tag ging ich mit einem noch komischeren Gefühl zu meiner Cousine. Ich wusste nicht, wie ich das Erlebte einordnen sollte. Als ich Milena erzählte, was passiert war, lachte sie. Weil sie sich freute, dass ich meinen ersten Sex gehabt hatte. Sie hat mir immer das Gefühl gegeben, dass es in Ordnung ist, sich sexuell auszuleben. Also lebte ich mich aus: Die folgenden Wochen besuchte ich den Mann immer wieder heimlich in seiner Wohnung. Obwohl wir nur wenige Monate zusammen blieben, habe ich in dieser Zeit gelernt, offen über Sex und meine sexuellen Wünsche zu reden. Heute weiß ich, wie wichtig das für eine Beziehung ist. Mein Ex-Partner war bis jetzt der einzige Mann, mit dem ich geschlafen habe. Danach habe ich keinen Typen mehr gedatet, mit dem ich mich emotional verbunden gefühlt habe.