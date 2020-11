„Jugendorganisation überholt die Mutterpartei auf der rechten Spur“

Ganz egal, was man von Friedrich Merz oder den anderen beiden Kandidaten der CDU hält, in einer Sache waren sich viele Twitter-User*innen einig: Die niedrige Wahlbeteiligung der JU bei dieser Online-Abstimmung sei peinlich. Nur 20 Prozent der jungen Konservativen hatten ihre Stimme abgegeben. Dass Merz also mit gerade mal zehn Prozent der Gesamtstimmen der Gewinner ist, halten auch einige für zumindest fragwürdig. Aber lag die niedrige Abstimmungsquote jetzt an der Jungen Union, an den Kandidaten oder gar am Abstimmungstool?