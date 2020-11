Britischer Kulturminister fordert Warnhinweis vor jeder Folge von „The Crown“

So oder so hat die Serie bei vielen Menschen Interesse am britischen Königshaus – und vor allem auch am britischen Regierungssystem – geweckt. Dass die Serie dabei auch die Notwendigkeit der Monarchie in Frage stellt, sowie deren Werte und Geschichte häufiger problematisiert, macht die Netflix-Produktion zumindest in Großbritannien zu einem echten Politikum. Kein Wunder also, dass es dort politische Akteure gibt, die die narrative Macht der Serie durch einen Warnhinweis verkleinern möchten.