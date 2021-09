Würde Annalena Baerbock einen Joint rauchen?

Nach 16 Jahren unter Angela Merkel entscheidet die Bundestagswahl am kommenden Sonntag auch darüber, wer der neue Kanzler oder die neue Kanzlerin in Deutschland wird. Gewinnen wollen Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD). Derzeit steht Scholz in den Umfragen am besten da, der Sozialdemokrat und seine Partei liegen demnach bei etwa 25 Prozent. Die Union würden derzeit 22 Prozent der Wahlberechtigten in Deutschland wählen, die Grünen etwa 16 Prozent. Wir haben die drei Kandidierenden gebeten, uns elf Satzanfänge zu vervollständigen. Es geht um Millennials, Drogen, gute Eigenschaften und die Gefahr von Rechtsextremismus.