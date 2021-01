Nico Semsrott tritt aus der Partei „Die Partei“ aus

Der Satiriker und EU-Politiker Sonneborn hatte am 7. Januar ein Bild von sich in einem T-Shirt gepostet, auf dem zu lesen war: „AU WIEDELSEHERN, AMLERIKA! abem Sie Guter FrLug runtel! Printed in China für Die PARTEI“. Ein Verweis auf das Ende von Trumps Präsidentschaft und darauf, dass selbst Trump-Merchandise oft in China hergestellt wird. Daraufhin entbrannte auf der sozialen Plattform heftige Kritik: „Meint ihr, irgendwann checkt deutsche Comedy, dass anti-asiatischer Rassismus nicht lustig ist?“, fragte etwa die Journalistin Minh Thu Tran, ihr Kommentar bekam mehr als 4500 Likes. Am 8. Januar twitterte Sonneborn als Antwort auf die Kritik: „Gut, ich ziehe ein Jackett drüber ... Smiley!“ Inzwischen hat Sonneborn seinen Original-Tweet gelöscht.