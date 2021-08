„Das Recht zu wählen war bei uns leider schon immer mit Kampf verbunden“

Malik legt behutsam den Arm um seine Mutter Adrienne. Sie war es, die ihm in den vergangenen Jahren den Rücken gestärkt hat, als er im Gefängnis saß. „Das war wichtig für mich“, sagt er, „um dort nicht unterzugehen“. Viel Gewalt habe er dort erlebt, viel Elend. Malik schaut zu Boden und schüttelt den Kopf, wenn er davon spricht. Adrienne hat Tränen in den Augen. Malik ist 21 und erst vor Kurzem auf Bewährung entlassen worden. Doch auch wenn er nun in Freiheit lebt, hat er im Gefängnis dennoch vorerst das verloren, was in einer Demokratie eigentlich so selbstverständlich erscheint: das Wahlrecht. So wie ihm geht es in den USA – trotz einiger Verbesserungen in den vergangenen Jahren – immer noch Millionen Inhaftierten oder ehemaligen Häftlingen.