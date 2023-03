„Drei Stunden lang wusste ich nicht, ob meine Eltern noch am Leben sind“

Meine Familie in Antakya hat zum Glück überlebt. Das Ding ist: Du fragst nicht wirklich, was an dem Tag passiert ist. Manche sprechen darüber, aber es ist auch ein Tabu. Ich habe eine Cousine dort, die wie eine Schwester für mich ist. Sie hat mir im Detail erzählt, was sie erlebt hat: Als sie vom Erdbeben geweckt wurde, hat sie ihre Kinder in Bettdecken gewickelt und einfach abgewartet. Sie dachte, dass sie das nicht überleben würde. Das dachte niemand. Erst, als das Beben vorbei war, ist sie im Pyjama nach draußen in die Kälte gelaufen. Es hat geregnet und sie hat die Kinder gehalten. Die meisten anderen Menschen könnte ich nicht danach fragen, wie sie das Beben genau erlebt haben. Ihnen ist es fast peinlich, sich zu beschweren. Sie sind einfach froh, am Leben zu sein.