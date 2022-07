„Als queerer muslimischer Mensch fühlt man sich oft heimatlos“

Du hast gerade die muslimische Community kritisierst. Hast du dabei manchmal die Befürchtung, dass du antimuslimische Ressentiments schüren könntest?

Ich bin Teil dieser Community. Ich möchte darin etwas bewegen. Ich räume meinen Platz in meiner Gemeinde, in meiner Moschee, nicht, und ich bin an konstruktiver Kritik an ihr interessiert. Nicht an einer pauschalen Abwertung von Muslim:innen. Bei Kritik an der muslimischen Community ist es wichtig zu schauen, von wem sie kommt und warum sie getätigt wird.