„Ich habe mich mit meiner Identitätssuche ziemlich allein gefühlt“

In Warendorf hatte ich fast keine Datingerfahrungen. Grindr, Tinder und Co, das kannte ich damals alles noch gar nicht. Erst in Köln, mit 22 oder 23 Jahren, machte ich meine ersten Erfahrungen beim Daten mit Männern. Damals habe ich viele Leute über die Plattform DBNA (Du bist nicht allein) kennengelernt. Das ist eine Online-Dating-Plattform für junge Männer. Am Anfang war das ziemlich aufregend. Ich wusste ja gar nicht, wo man hingeht, wie so was funktioniert. Es war gut, um in die Szene reinzukommen, die ich vom Hörensagen als sehr verrufen kannte. Durch die Treffen wurde mein queeres Umfeld immer größer und ich konnte meinen persönlichen Horizont in relativ kurzer Zeit durch verschiedenste Ansichten und Menschen stark erweitern. Der Klassiker: auf ein Kölsch am Rhein!