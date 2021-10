Gen-Z-Frauen, findet ihr bisexuelle Männer attraktiver als Heteros?

durch München fließt die Isar. Und dort, an einer Stelle am Ufer, zur Abendzeit, versammeln sich seit jeher die coolen Kids der Stadt. Die wirklich coolen! Die haben Klamotten und Hairstyles, die einen visuell ohrfeigen, und zwar dann, wenn man meint, man wüsste jetzt endlich, was grade in ist. An dieser Stelle saß ich kürzlich mit einem Freund, nichts Böses ahnend. Und plötzlich waren wir umzingelt von pubertierenden, vapenden, Sekt aus Flaschen trinkenden Jungmenschen, die angezogen waren wie wir mit 12, nur viel cooler, ironischer, abgeklärter.