Die Generation Z braucht mehr Vorbilder wie Sanna Marin

Die 36-jährige Sanna Marin muss sich seit Tagen fürs Feiern rechtfertigen, unter anderem mithilfe eines negativen Drogentests. Der Vorwurf in Kürze: Sanna Marin sei in diesem Zustand in Notfällen wohl kaum regierungsfähig. Ein weiterer: „Ein bisschen peinlich“ seien die Videos eben auch. So kommentierte zumindest Marins eigene Finanzministerin Annika Saarikko die Aufnahmen. Dabei könnte kaum etwas weiter entfernt von peinlich sein. Die tanzende Sanna Marin wirkt in den Videos authentisch, glücklich, voller Energie. Die Videos, die sie zeigen, sind daher etwas, das junge Menschen sogar unbedingt sehen sollten.