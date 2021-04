„Kommen wir jetzt wieder zu den wichtigen K-Fragen“

Die Entscheidung ist gefallen: Armin Laschet soll Kanzlerkandidat der CDU/CSU werden. Das hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder am Dienstagmittag in einem Presse-Statement verkündet. Nach einer turbulenten Woche hatten sich in der vergangenen Nacht 31 von 46 stimmberechtigten Vorstandsmitgliedern in einer digitalen Sondersitzung des CDU-Vorstands für Armin Laschet als Kanzlerkandidat ausgesprochen. Neun stimmten für Söder, sechs enthielten sich. Söder hatte im Vorhinein angekündigt, das Ergebnis dieser Abstimmung als Entscheidung zu akzeptieren.