Die Nominierung von Annalena Baerbock ist ein wichtiges Signal für junge Frauen

Dass ihr Geschlecht für die Entscheidung relevant war, verhehlt die Kanzlerkandidatin der Grünen nicht: „Natürlich hat die Emanzipation auch eine zentrale Rolle bei der Entscheidung gespielt“, sagt sie bei der Pressekonferenz deutlich. Und das ist ein Signal, an die Wähler*innen genauso wie an die vielen jungen Frauen in der Partei. An alle, die genau das täglich denken, was die 40-jährige Baerbock in ihrer Rede sagt: „Das haben wir schon immer so gemacht“ sei kein gutes Argument. In einer Partei, der Gleichberechtigung so wichtig ist, dann doch den bekannteren, regierungserfahrenen, älteren Mann nach vorne zu schicken – das hätte viele Menschen sehr enttäuscht und wäre unglaubwürdig gewesen.