„Ich will eine Stimme für geflüchtete Menschen in der Politik sein“

Warum?

Ich dachte: „Ich muss die Sprache lernen, das ist der Schlüssel für mich in diesem Land.“ Aber es gab keine Möglichkeit, während des Asylverfahrens einen Deutschkurs zu machen, und die Verfahren haben sich in die Länge gezogen, weil die Behörden nicht hinterher kamen. Auch ansonsten war in unserem Leben alles vorgegeben: Wir konnten nicht mitbestimmen, was wir essen oder wer uns wann besuchen kam, sogar der Schlaf war vorgegeben, denn in der Turnhalle wurden um 22 Uhr die Lichter ausgemacht. Zum Teil war das angemessen, weil dort auch Familien mit Kindern gelebt haben, aber es gab eben keine Privatsphäre. So ging das sechs oder sieben Monate lang. Ich habe versucht, in der Turnhalle zu helfen, und habe zum Beispiel Menschen zum Krankenhaus begleitet, weil ich Englisch sprach und etwas Deutsch. Aber ich wusste: Das Problem liegt woanders, es ist politisch. Darum habe ich gemeinsam mit anderen die Gruppe „Refugee Strike Bochum“ gegründet. Wir haben politische Aktionen gemacht.