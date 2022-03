Was, wenn man nirgends richtig hinpasst?

Mehr als die Hälfte seines Lebens hat Dennis in Einrichtungen verbracht, erzählt er. Im Alter von sechs Jahren holt ihn das Jugendheim aus seiner Familie und bringt ihn in ein Heim. In Regensburg aufgewachsen, ist er das jüngste von sieben Kindern, die Eltern, die sich gerade trennen, sorgen nicht für ihn, er wird körperlich missbraucht. Kindeswohlgefährdung heißt das in der Fachsprache. In der Grundschule spricht Dennis das erste Mal von Selbstmordgedanken. Im Kinderheim bleibt er nicht lange, Dennis wird von Einrichtung zu Einrichtung geschickt, aber nirgendwo passt er hin. Immer wieder kommt er zurück zu seiner Mutter, aber es geht nie lange gut. Die beiden streiten sich „wegen jeder Scheiße“, sagt Dennis. Vielleicht hält es auch seine Mutter nicht mit ihm aus. Dennis ist Systemsprenger. Ein Begriff, der nicht wirklich zu seinem unschuldig wirkenden, rundlichen Gesicht und dem schelmischen Grinsen passt, das manchmal aufblitzt. Als Systemsprenger werden Kinder und Jugendliche bezeichnet, die durch Verhaltensauffälligkeiten kaum in den Schulalltag, in Pflegefamilien oder in Jugendeinrichtungen integriert werden können. Sie sprengen durch ihr Verhalten die Systeme, in die sie hineinkommen.