„Bildung tut weh, weil sozialer Aufstieg einsam macht“

Welche Fragen waren das?

Im Vordergrund stand die Frage der Mutterschaft. Wer möchte wann wie Mutter werden? Im Roman gibt es mit Huzur, die das geflüchtete Mädchen Hiba aufnimmt, eine nicht-biologische Form der Mutterschaft – und eine der Solidarität. Nicht nur zwischen Huzur und Hiba, sondern auch zwischen Huzur und ihrem Herkunftsmilieu – vor dem Hintergrund von Migration, Rassismus und Klassenaufstieg. Die Frage der Mutterschaft wird oft rein weiblich betrachtet. Es geht dann darum, wie sich eine Work-Life-Balance mit Kind vereinbaren lässt. Mir ging es aber darum, zu fragen: Ist man als Aufsteigerin empathischer? Oder vielleicht dadurch weniger empathisch, weniger solidarisch? Auch das ist nicht eindeutig zu beantworten, aber ein wichtiger Konfliktpunkt.

Der Freund von Huzur, Raphael, hat zwar auch einen Migrationshintergrund, aber er ist weiß und hat reiche Eltern. Er und seine Schwester haben häufiger nichtweiße Partner:innen: „Als würden sie sich fremde exotische Federn an den Hut stecken“, schreibst du im Buch. Das klingt so, als sei diese bewusste Partner:innenwahl eine Art kulturelle Aneignung?

Sich mit jemandem zu schmücken, passiert nicht auf Augenhöhe. Aber es ist auch keine wirkliche kulturelle Aneignung. Anscheinend gibt es ja Menschen, die nur Weiße daten. In Deutschland! Ich weiß nicht, wie das möglich ist in einer Migrationsgesellschaft – aber okay. Raphael und seine Schwester sind da eher die Progressiven. Sie nehmen es für selbstverständlich, Nichtweiße zu daten. Sie wollen das sogar unbedingt. Vielleicht will er mit ihr zusammen sein, um der Welt zu beweisen, dass er ein offener und netter Typ ist. Raphaels Familie hat gute Absichten, ist offen. Es geht also in meinem Roman eher um ein Hinterfragen der netten Leute.