„Hat unsere Bundesregierung etwa Humor?!“

„Ich glaube, das war im Winter 2020, als das ganze Land auf uns schaute“, erzählt ein älterer Herr in rotem Pulli und grauen Sakko zu Beginn eines Videos, das die Bundesregierung im Rahmen der Kampagne “Besondere Helden” zu Eindämmung der Corona-Pandemie am Samstag veröffentlichte. Während der ältere Herr spricht, tönt im Hintergrund dramatische Streichmusik. Am unteren, linken Bildrand wird nun sein Name eingeblendet: „Anton Lehmann“, steht da, und darunter: „Im Einsatz 2020 in Chemnitz, Sachsen.“ Obwohl es ästhetisch und dramaturgisch ganz danach aussieht, teilt Anton Lehmann hier aber nicht etwa seine Erinnerungen an einen Krieg, sondern die an „die zweite Welle“ der Corona-Pandemie. Damals sei er 22 gewesen und habe Maschinenbau in Chemnitz studiert: „In diesem Alter will man doch feiern, studieren, jemanden kennenlernen, all sowas, oder mit Freunden einen trinken gehen“, sagt er. Doch „das Schicksal“ habe andere Pläne mit ihnen gehabt. „Eine unsichtbare Gefahr“, die Verbreitung des Coronavirus, habe das Land bedroht: „Also fassten wir all unseren Mut zusammen und taten, was von uns erwartet wurde. Das einzig Richtige, wir taten… nichts. Absolut nichts“.